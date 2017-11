A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ?? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 12, 2017 at 12:19pm PST

Cristiano Ronaldo utilizou a sua conta de Instagram para dar a boa nota aos seus seguidores. Alana Martina, a primeira filha fruto da relação com Georgina Rodríguez, nasceu este domingo no Hospital Universitáiro Quirón, em Madrid, num momento que o capitão da Seleção Nacional diz ser "muito feliz" para toda a sua família. De acordo com CR7, tanto Alana Martina com Georgina "estão muito bem".Alana Martina é o quarto filho de Cristiano Ronaldo, que já é pai de Cristianinho, de 7 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de 5 meses.