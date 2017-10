É caso para dizer que é uma família dedicada ao desporto. Já se sabe que o filho de Júlio César, guarda-redes do Benfica, e da atriz e empresária Susana Werner, o jovem Cauet, de 15 anos, está a seguir as pisadas do pai como jogador do Belenenses. Mas agora a filha também está focada no desporto. Tal como o pai, Giulia, de 12 anos, veste a camisola do Benfica, mas para jogar voleibol. Susana Werner tem partilhado com os fãs alguns dos treinos da filha na modalidade, sempre de águia ao peito.