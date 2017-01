A "explosiva" filha de Romário. É assim que o jornal espanhol ‘Marca’ descreve a quarta filha do antigo jogador brasileiro, Romário. Danielle Favatto, fruto do segundo casamento do ex-futebolista, tem feito sensação nas redes sociais ao partilhar fotos em biquíni. A jovem, de 19 anos, esteve, aliás, na festa do 51.º aniversário do pai, em Búzios, no passado domingo, mas foi ela quem centrou as atenções com as imagens que partilhou na Internet, onde soma uma legião de fãs...



