A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ??

Alana Martina, em Madrid, e já está a bater recordes. A notícia do nascimento da filha mais nova de Cristiano Ronaldo foi dada pelo próprio jogador no Instagram e em poucas horas o post do internacional português atingiu mais de 7,5 milhões de 'likes' e 100 mil comentários.