Filho: Pai ainda não tenho cartão de cidadão, nem registado estou .. Pai: Filho uma coisa de cada vez #ninguemvaientender Uma publicação partilhada por Cafú8 (@cafu26) a Mai 24, 2017 às 10:51 PDT

Cafú, ex-jogador do V. Guimarães, atualmente no Lorient, não perdeu tempo e já tornou o filho Noha, recém-nascido, sócio dos minhotos.O mais curioso é que o bebé tornou-se associado do clube vimaranense antes mesmo de ser registado, como o jogador contou através das redes sociais.

Autor: Luís Miroto Simões