Paulo Futre foi um artista dentro dos relvados e agora é o filho mais velho que lhe segue as pisadas... mas fora de campo. Em 2012, Paulo Jr. terminou o projeto final do curso de Belas Artes com a nota mais alta de todas, elaborando uma técnica inovadora no que toca à pintura abstrata. Numa reportagem do ‘AS’, o mais novo dos Paulos explicou a sua criação, contou que estudou Biotecnologia anteriormente e ainda frisou que no futebol só na baliza e em criança. Ora, na arte que é o desporto, os elogios sobram para o pai. "Oxalá, eu tivesse a capacidade de emocionar e de silenciar que o meu pai tinha", recordou.