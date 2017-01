Helen Lindes levou, pela primeira vez, o filho a um pavilhão de basquetebol. O pequeno Alan, que nasceu a 22 de dezembro, começa cedo a viver o ambiente da modalidade, praticada pelo pai, Rudy Fernández, do Real Madrid, que não podia estar mais feliz com este fã especial. "Melhor dia era impossível", escreveu o basquetebolista, que registou o momento da visita do filho e da mulher, tendo partilhado uma foto nas redes sociais. O mesmo fez a modelo. "A visitar o papá no treino. A primeira vez de Alan num pavilhão de basquetebol", revelou. E, certamente, esta não será a última vez que o pequeno vê jogar basquetebol...



Temas Jogo da Vida