Seja no St. Mary’s Stadium ou não, certo é que Filipa Brandão não perde um jogo do Southampton, equipa onde atua o namorado, Cédric Soares. A formação orientada por Mauricio Pellegrino deslocou-se ontem ao reduto do Liverpool, num duelo da Premier League, e a bela morena torceu a partir de casa, como mostrou através de InstaStories. Mas não teve muitas razões para celebrar... É que o Southampton perdeu por 3-0.