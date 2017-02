Viveram-se ontem momentos de grande emoção no Estádio de Wembley, em Londres, porque Man. United e Southampton disputaram o primeiro título da temporada inglesa. E, claro, Filipa Brandão, namorada de Cédric, assistiu ao vivo à final da Taça da Liga inglesa. Aliás, vestiu-se a rigor com uma camisola dos ‘Saints’ para apoiar a equipa onde atua o companheiro. "Já tinha saudades do sentimento de estar outra vez numa final. Estou tão orgulhosa", escreveu Filipa Brandão no Instagram. Não teve, no entanto, razões para celebrar, pois a equipa de José Mourinho venceu o encontro por 3-2.



