O jogador do Benfica, Filipe Augusto, e a mulher, Ravenna Nogueira , escolheram Marrocos para passar uns dias de férias nesta época festiva. O casal tem aproveitado para conhecer Marraquexe e mostra-se encantado com o que já viu. "Maravilhada com tantas cores, sabores, texturas. Apaixonada", escreveu a mulher do brasileiro.