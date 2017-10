Santa Maria da Feira tem deste este sábado um espaço inovador dedicado à cultura do ciclismo, que abrange várias valências, como loja, oficina, bar, espaço para exposições, entre outras coisas. Filipe Cardoso, ciclista da Rádio Popular-Boavista, e o sócio Sandro Pinto, foram os anfitriões da festa da Grandíssima. Na cerimónia de inauguração compareceram amigos, família, atuais e antigos ciclistas. Entre os convidados estava Vanessa Fernandes, triatleta medalha olímpica em Pequim’2008, e prima de Cardoso.A decoração do espaço é surpreendente a todos os níveis, com a bicicleta e o ciclismo a serem o epicentro. As mesas do bar têm como suporte, por exemplo, quadro de bicicletas, que servem também de candeeiros.