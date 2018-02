A vida luxuosa de Floyd Mayweather conheceu um novo capítulo este fim de semana. O pugilista, atualmente retirado, soprou as 41 velas no passado sábado, mas quem ofereceu presentes foi ele... a si próprio. E, claro, nada do que comprou saiu barato. Um novo jato privado, exibido no Instagram, destaca-se como a aquisição mais extravagante, mas o ex-atleta não se ficou por aí. Para andar na estrada, o norte-americano não se contentou com um Bugatti e juntou um Rolls Royce à lista. De resto, o antigo lutador, cinco vezes campeão mundial, realizou uma festa de arromba, que contou com algumas caras famosas, como o cantor Wiz Khalifa.