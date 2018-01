Criado para incentivar denúncias de abuso sexual, o movimento #MeToo tem dado que falar mas Floyd Mayweather deu uma resposta surpreendente quando foi abordado sobre o assunto. "Quando alguém me diz que tem um Rolls Royce, eu digo ‘eu também’ [me too]. Quando dizem que têm um jato privado, eu digo ‘eu também’ [me too]", disse à ‘Men’s Health Magazine’. Mais seriamente, o pugilista frisou, de seguida, a importância de falar sobre o tema.