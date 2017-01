"Um sonho antigo" da Fundação Luís Figo que ontem ganhou asas. O ex-futebolista vai ver nascer a casa Fundação Luís Figo em Algés, depois de ter assinado o protocolo com a Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce, bem como com a Câmara Municipal de Oeiras. Esta casa, que vai nascer da requalificação das antigas instalações da Escola Sofia de Carvalho, pretende dar resposta a nível nacional às necessidades das famílias, crianças e jovens em risco. "É um dia muito importante para a minha fundação", afirmou Figo. A fundação contribui com meio milhão de euros para a transformação do espaço "doando também 250 mil euros para a requalificação do mesmo".



