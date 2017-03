Depois da derrota frente ao Borussia Dortmund na Champions, os jogadores do Benfica aproveitaram a folga desta quinta-feira para estar com a família. Com um dia cheio de sol só apetecia passear e foi isso mesmo que os craques das águias fizeram! Filipe Augusto levou a mulher, Ravenna Nogueira, e a filha, de 3 meses, até ao Parque Eduardo VII, em Lisboa. Também Lindelöf e a namorada, Maja Nilsson, passearam pelas ruas da capital. Agora é altura de regressar ao trabalho, porque na segunda-feira o Benfica defronta o Belenenses para a Liga.



