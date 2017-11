Gabriel Medina não tem apenas talento para o surf. Prova disso é a participação que fez para o novo videoclipe de Luiza Possi, ‘Lembra’, e surpreendeu... Além de ter mostrado um grande à-vontade em frente às câmaras, o surfista brasileiro não teve qualquer problema em fazer as cenas mais escaldantes. "Queria alguém que inspirasse as pessoas. Queria alguém que despertasse desejos, com uma personalidade forte", explicou a cantora brasileira ao site UOL, quando questionada sobre qual a razão pela qual escolheu Medina para protagonizar o vídeo. "Ele [Medina] arrasou", concluiu Luiza.