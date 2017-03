O espírito ‘boa onda’ marca o início da apresentação de ‘Lobo do Mar’, com selfies à mistura e muitos sorrisos. Trata-se do livro que conta a vida de Garrett McNamara, o surfista que na Nazaré se tornou recordista mundial de ondas gigantes, em 2011. Uma biografia contada pelo próprio, com a ajuda de Karen Karbo, em mais de 300 páginas. "Tenho a esperança de inspirar pessoas a seguirem os seus sonhos", refere a Record no lançamento do livro, ontem à tarde, na Fnac do Centro Comercial Colombo, em Lisboa. Essa "é a única razão", realça, perante a assistência. "Inspirar que tudo é possível através da minha história." Uma vida que vai mais além da onda gigante da Nazaré. Nas páginas de ‘Lobo do Mar’ relata o seu percurso pessoal, a vida profissional e a forte ligação ao mar num testemunho de perseverança . Se pudesse catalogar a sua biografia num género, McNamara, de 49 anos, não hesita. "Sem dúvida uma vida de aventura", diz ao nosso jornal. "Há tantas histórias boas no livro. A minha favorita é quando encontrei a minha mulher. Casamo-nos em Portugal, no farol [da Nazaré]", destaca o surfista, que vive entre o Havai e o nosso país. "Toda a gente me pergunta por que escolhi Portugal, mas foi Portugal que me escolheu. Só quero agradecer por me terem escolhido e por surfar as vossas ondas."Um obrigado que antecedeu a sessão de autógrafos, na qual Garret McNamara também escreveu umas palavras aenquanto admitiu o quanto quer ajudar o surf nacional nos Jogos Olímpicos de 2020, no Japão. "O meu objetivo para Portugal é conseguir uma medalha de ouro", atira, confiante, aquele que vai ser o embaixador da equipa de surf olímpica nacional. E acredita que o país vai fazer boa figura na modalidade. "Sei que conseguimos ganhar uma medalha, mesmo uma de ouro", prevê, sem aprofundar muito sobre os atletas que nos irão representar. "Tenho de fazer mais pesquisa, mas Frederico [Morais] é o número 1 agora. Mas há mais.".

Autor: Susete Henriques