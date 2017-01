O futebolista do Liverpool, Danny Ings, atravessa uma fase complicada a nível profissional. Depois de ter falhado grande parte da temporada passada, o jogador voltou a lesionar-se em novembro e terá de ficar parado entre oito a nove meses. Mas a verdade é que o internacional inglês, de 24 anos, conta com um grande apoio... É que a namorada, Georgia Gibbs, já mostrou que está sempre ao lado do craque e disposta a fazê-lo sorrir, mesmo nos maus momentos. Um grande conforto para Danny Ings nesta fase menos boa da sua carreira.



