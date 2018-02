Georgina Rodríguez mostra ter uma boa relação com Cristiano Ronaldo Jr, o filho mais velho do namorado. "Manhã de badminton" pôde ler-se no vídeo captado na residência do craque merengue e partilhado pela espanhola. Georgina vai mostrando que CR7 não é o único com queda para o desporto lá em casa. Será que Georgina e Cristianinho estão ‘cansados’ de futebol?