Namorar com CR7 fez com que ficasse debaixo dos holofotes da fama. Uma visibilidade que a levou a ficar sem emprego, mas que lhe deu uma oportunidade na moda. É o que conta o ‘El Mundo’. O diário noticiou que Georgina Rodriguez assinou pela Uno Models, agência de modelos. "Queremos que tenha uma longa e reconhecida carreira", referiu um representante da agência ao ‘El Mundo’. Devido à altura não fará desfiles, "mas há marcas interessadas em mulheres sexy", esclareceu ainda sobre a modelo que celebrou ontem mais uma conquista do namorado, o título de campeão espanhol.



