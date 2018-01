A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, já está em preparação para passar um ano em grande forma. A espanhola, de 22 anos, publicou um vídeo no Instagram a fazer exercício físico numa máquina própria para trabalhar as pernas. Não é de admirar que a musa do jogador português tenha recuperado tão rapidamente o seu corpo invejável após dar à luz a primeira filha em comum do casal, Alana Martina.