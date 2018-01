Georgina Rodríguez esteve ontem de parabéns. A namorada de Cristiano Ronaldo celebrou 24 anos e deixou uma mensagem para os que lhe são próximos. "Bom dia, minha gente. Hoje é o dia do meu aniversário, quero agradecer a todos os que me acompanharam e apoiaram durante o último ano. Ainda falta celebrá-lo com algumas pessoas especiais", legendou numa fotografia em que surge com vários amigos, que comemoraram a data com a espanhola na madrugada anterior. Sobre as pessoas especiais que Georgina fala, não é difícil perceber a quem se refere. É que a celebração com Cristiano Ronaldo teve de ser adiada, já que o craque deslocou-se ontem ao reduto do Valencia, numa partida que terminou com a vitória do Real Madrid (4-1) e dois golos do internacional português.