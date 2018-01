A recuperar rapidamente a silhueta depois de ter dado à luz Alana, a filha que teve com Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez não falha um único dia de exercício físico. E, desta vez, compartilhou um vídeo nas redes sociais em que surge a treinar-se ao ritmo de uma música de Tutto Durán, que foi jogador do Las Palmas no início dos anos 2000, quando o clube estava ainda no escalão secundário. Pouco utilizado na equipa canária, o então futebolista começou por ser emprestado à filial do Villarreal, mas acabou por terminar a carreira desportiva. Desde então dedicou-se à música e apareceu no ‘Big Brother VIP’ espanhol. No vídeo, a companheira de CR7 mostra uma elegância invejável.