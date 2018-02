Diz o ditado que "de pequenino é que se torce o pepino" e Georgina Rodríguez é prova disso. A sua paixão pela dança já é bem conhecida e ontem a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou com os seus fãs um momento de infância em que surge a bailar em cima de um palco. "Viver a vida é melhor do que vê-la voar", escreveu a musa do craque português. Longe vão esses tempos de infância da espanhola, mas a responsabilidade que a idade adulta lhe trouxe parece não lhe roubar a alegria. Com 24 anos, Georgina vive, aparentemente, dias felizes ao lado do capitão da Seleção Nacional e da filha Alana Martina, com quem tem publicado várias fotografias no Instagram.