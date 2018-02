Continuar a ler

"Parabéns campeão, mereces. Quem é que haveria de dizer na escola de ballet!", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo.



Instagram Javier Fernández "Parabéns campeão, mereces. Quem é que haveria de dizer na escola de ballet!", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo.

No Instagram, Javier Fernández publicou uma fotografia sua com a medalha ao peito, agradecendo todo o apoio recebido: "Hoje foi um dia mágico", escreveu na legenda. O 'post' do patinador recebeu mais de 75 mil 'likes' e 3.500 comentários, entre os quais o de Georgina Rodríguez.