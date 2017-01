O quarterback Tom Brady foi uma das peças fundamentais dos Patriots no jogo que garantiu a presença da equipa no Super Bowl. Nos bastidores do encontro frente aos Pittsburgh Steelers estava a mulher da estrela da NFL, a modelo Gisele Bündchen. A brasileira foi uma verdadeira inspiração para Brady, como o próprio admitiu nas redes sociais quando referiu que a companhia da mulher foi a grande vantagem de jogar em casa. "Parabéns, meu amor", escreveu a brasileira a Tom Brady, que vai ser no dia 5 de fevereiro, em Houston, o jogador com mais edições do Super Bowl da história.



Temas Jogo da Vida