É, certamente, considerada por muitos como uma super-heroína. Mas agora é mesmo possível ver Gisele Bündchen na pele da Mulher Maravilha, uma das mais míticas super-heroínas da DC Comics. A manequim, de 37 anos, mulher do jogador de futebol americano Tom Brady, dá vida a esta poderosa personagem com a missão de falar sobre o papel da mulher na sociedade e da diversidade. "Adorei estar na pele da Mulher Maravilha. Ela representa a força da mulher guerreira, que vai atrás do que quer e enfrenta qualquer barreira para ajudar o próximo e salvar o Mundo", explicou a modelo, que foi homenageada pelo ativismo ambiental durante a gala dos Green Carpet Fashion Awards, que decorreu na segunda-feira, em Milão, Itália.