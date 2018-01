O protesto em solidariedade com o movimento ‘Time’s Up’ estava anunciado: o ‘dress code’ para a 75.ª edição dos Globos de Ouro deveria ser preto, numa manifestação contra os abusos sexuais em Hollywood, que recentemente vieram a público... mas Blanca Blanco, a mais ousada, Barbara Meier e Meher Tatna não aderiram ao apelo e foram as três únicas mulheres a surgir na cerimónia com vestidos com outras cores. Durante toda a cerimónia, foram muitas as manifestações contra o assédio sexual e pela igualdade de género em Hollywood. "Não devemos ter de usar preto para sermos levadas a sério", justificou a modelo alemã Barbara Meier, enquanto a atriz Blanca Blanco respondeu às criticas no Twitter: "O problema é maior do que a cor do meu vestido #Timesup".