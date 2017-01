Gonçalo Quinaz está de regresso aos reality shows da TVI. Depois de no ano passado ter participado no formato ‘A Quinta’ – onde conquistou o quarto lugar –, o futebolista é agora um dos concorrentes do ‘Desafio Final – Agora ou Nunca’, que começou no domingo. Em agosto, Gonçalo Quinaz assinou pelo Alta de Lisboa, clube que disputa a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa, mas suspendeu o contrato para ser um dos concorrentes do polémico programa da estação de Queluz. Ao que Record apurou, está previsto que o jogador fique entre três a quatro semanas neste reality show e após a participação vai regressar à equipa. Antes de entrar na casa mais vigiada do país, o futebolista, de 31 anos, avisou o clube, que foi apanhado de surpresa pela decisão, e na última semana já não se treinou.



