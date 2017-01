Carolina Patrocínio viajou até Huesca, em Espanha, para desfrutar de uns dias na neve com a família. A apresentadora da SIC tem mostrado nas redes sociais os momentos especiais que está a passar com o marido, o jogador de râguebi Gonçalo Uva, e com a filha mais velha, Diana. Têm aproveitado para fazer esqui e, claro, muitas brincadeiras na neve. Antes desta viagem, Carolina Patrocínio esteve no Estádio Pepe Rojo, em Valladolid, para apoiar o companheiro na final da Taça Ibérica de râguebi... Apesar do mau resultado – Direito, onde atua Gonçalo Uva, perdeu frente ao El Salvador – muita animação não tem faltado nestes dias em família.



