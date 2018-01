Gonzalo Higuaín protagonizou um momento televisivo que emocionou Itália com uma presença no programa ‘Tengo una carta para ti’. O avançado da Juventus foi a escolha de um casal para surpreender o filho e aquilo que deixou todos em lágrimas, incluindo o argentino, foi a história narrada durante a transmissão. É que Luigi, acérrimo fã de Higuaín, ficou sem o seu irmão mais novo, Salvatore, que faleceu com 17 anos. Emocionado durante o programa, o jogador, de 30 anos, acabou por deixar uma mensagem nas redes sociais ao casal. "Ver aquela família tão unida comoveu-me. O agradecimento e a admiração que têm por mim é recíproca por me terem elegido para surpreender o seu filho", escreveu.