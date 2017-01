Antoine Griezmann vai viver uma nova aventura profissional. O futebolista do At. Madrid vai emprestar a sua voz ao Super-Homem na versão francesa do filme ‘Lego Batman Movie’. E não é o único jogador de futebol a participar neste projeto... Também Blaise Matuidi, que atua no PSG, vai dar voz a Flash Gordon. Curioso para ver a prestação dos craques neste desafio?



Temas Jogo da Vida