Às crianças que se divertem na noite das bruxas juntam-se os mais crescidos que também não resistem a festejar o Halloween. São muitas as celebridades que se fantasiam e ajudam os filhos a transformarem-se. É o caso de Margarida Neuparht, mulher do futebolista Adrien Silva, que partilhou uma imagem dos dois filhos, ou melhor, de dois esqueletos. O mesmo fez Marisa Cruz ao mostrar o mascarado Diogo, fruto da relação com João Vieira Pinto. Também Brenda Mattar, mulher do jogador do Benfica Luisão, revelou uma faceta assustadora. Na pele do terrível palhaço Pennywise, LeBron James, dos Cleveland Cavaliers, destacou-se na festa de Halloween com os colegas de equipa.