Umas são mais discretas. Outras mais assustadoras. Mas a verdade é que muitas figuras públicas fazem questão de escolher ao pormenor a fantasia que usam na noite de Halloween. Um pouco por todo o Mundo a data foi celebrada a preceito e ‘Record’ mostra-lhe alguns dos disfarces que mais deram que falar. Para Heidi Klum, o Halloween não é uma brincadeira... Prova disso é que há já 18 anos que a manequim organiza, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, uma terrífica festa neste dia e a sua fantasia é sempre uma das mais esperadas. Este ano, homenageou Michael Jackson e ‘transformou-se’ no lobisomem do videoclip ‘Thriller’. Ora veja as imagens e escolha a sua favorita...