A atleta paralímpica Hannah Huckaby fez história na revista americana por se tornar na primeira mulher desabilitada fisicamente a posar para a capa. Hannah é campeã paralímpica de snowboard e mostrou-se muito contente com esta oportunidade. "Estou tão contente! Sou uma modelo de fatos de banho da ‘Sports Illustrated’", escreveu no seu Instagram. A americana perdeu a perna em 2010 devido a um cancro e nunca se sentiu confortável com o seu corpo, daí considerar esta capa uma vitória. "Devemos sentir-nos sensuais com a nossa pele. É a nossa pele", concluiu