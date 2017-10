Com um vestido bem revelador , a tenista Heather Watson causou sensação no Festival de Cinema de Londres no passado fim de semana. Com 25 anos, a britânica fez desviar os olhares e as objetivas assim que começou a ‘desfilar’ na passadeira vermelha da antestreia europeia do filme ‘Battle of Sexes’, que conta a história do duelo de 1973 entre a lenda do ténis feminino Billie Jean (Emma Stone) e o ex-campeão mundial Bobby Riggs (Steve Carell). Mais sensual do que nunca, Heather Watson fez-se acompanhar do namorado, Lloyd Glasspool, também ele tenista. Mas foi ela quem captou todas as atenções...