A passar uns dias em Portugal, o treinador do Shanghai SIPG viveu uma noite de quinta-feira memorável na celebração do seu aniversário. André Villas-Boas completa 40 anos no próximo dia 17, mas aproveitou o facto de estar em Portugal para assinalar a entrada nos ‘entas’. Quim Barreiros cantou os parabéns, Anselmo Ralph também atuou, assim como Herman José, um dos convidados da festa, que decorreu na Pousada de Amares, no Gerês. Aliás, o humorista e ator recordou um encontro que teve com o técnico. "Há 30 anos, num espetáculo a norte, entrevistava em palco um jovem esperto e atinado de seu nome André Villas-Boas. Alguém tirou uma foto. Trinta anos depois, o talento, as boas companhias e a capacidade de trabalho transformaram o jovem num dos treinadores de futebol mais famosos (e competentes) do Mundo", elogiou pelo Facebook.