O comediante Hugo Sousa está hoje no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, para as Stand Up Sessions, que amanhã chegam a Lisboa, ao Cinema São Jorge, e que junta no palco cinco humoristas. Mas antes de ser o anfitrião dos dois espetáculos, ambos às 22 horas, falou a Record e contou como é ser um benfiquista no Porto. "Gosto muito do meu Benfica, mas ainda gosto mais da minha integridade física e de ter os dentes na boca", solta, com o humor que o caracteriza. Admite que há "alguns problemas na equipa, a começar na baliza", mas não deixa de acreditar no penta. Se as águias se sagrarem campeãs, o portuense já sabe como irá festejar. " Vai ser como todos os anos em que o Benfica é campeão: se estiver no Porto vou ficar em casa a beber champanhe com o meu pai e a dizer ‘viva o Benfica’ baixinho para não levar com pedras nas janelas", responde o adepto do clube da Luz, que vai partilhar o palco com quatro humoristas, entre os quais Gilmário Vemba, do Sporting, e Fernando Rocha, portista ferrenho, "um bom rapaz", diz. "É meu amigo e percebe isto de ser do Porto e ser benfiquista. É um gajo com fair play", elogia Hugo Sousa quando Rocha entra na conversa, bem ao seu estilo. "Achas que sou teu amigo sabendo que és benfiquista e moras ao meu lado? Vou furar os teus pneus... estou a brincar. Também este ano não vais ganhar nada , não é?", provoca o adepto dos dragões. Uma coisa é certa, neste ‘campeonato’ da boa disposição os dois ganham...