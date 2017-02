É uma sportinguista fã de CR7 e do Real Madrid, começa a dar nas vistas na moda e dá os primeiros passos como atriz – teve uma participação na novela ‘Ouro Verde’, da TVI. Ela é Iasmin Lira, a jovem que está em destaque na Revista R, que sai amanhã para as bancas com o seu jornal Record. Poderá também ler a ‘Conversa de Faca e Garfo’ com Inês Henrique, que bateu o recorde mundial dos 50 km marcha, tudo sobre a elite da natação de fundo que se prepara para o Campeonato Nacional de longa distância, bem como o perfil do fisioterapeuta da União de Leiria.



