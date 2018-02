Wanda Nara deixa muito por dizer mas mostra cada vez mais

Wanda Nara está sempre envolvida em polémicas mas esta ultrapassou todos os limites afetando mesmo o balneário do Inter Milão com promessas de chegar aos tribunais. O jornal 'Corriere Della Sera' anunciou que a modelo traiu Mauro Icardi com outro jogador do clube nerazzurri: Marcelo Brozovic.O jornal italiano garante que existe um áudio que prova a existência de uma relação entre Wanda Nara e o médio croata. A manequim argentina assegura que "não há qualquer escândalo sexual no Inter" e diz que vai avançar com uma queixa contra quem divulgou a notícia."Ultimamente tem surgido muitas mentiras sobre a minha família. Normalmente, não respondo mas neste caso tenho de o fazer porque o que foi dito é de grande gravidade"