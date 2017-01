Não é só Sara Carbonero que gosta de fotografar o Porto e partilhar os instantes que passa na Invicta com os fãs nas redes sociais. Também o marido, o guardião da baliza do FC Porto, regista alguns momentos na cidade portuense, como se vê por esta foto que publicou no Instagram. Equipado a rigor, Iker Casillas deixou a faceta de futebolista de lado para ser ciclista num passeio pelo Porto. Tirou uma ‘selfie’, na qual o vemos a desfrutar do dia de sol que se fez sentir ontem na Foz do Douro.



