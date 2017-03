Continuar a ler





Ainda segundo a mesma fonte, Cristiano Ronaldo acredita que chegou a altura de Cristiano Jr., que já tem seis anos, ter irmãos: "Ele acha que chegou a altura de o seu filho ter irmãos. A mãe, Dolores, estará presente para ajudar, tal como fez com Cristianinho".

O 'The Sun' avançou, ao início da manhã deste domingo, que Cristiano Ronaldo vai ser novamente pai. De acordo com o tablóide inglês, o avançado do Real Madrid está à espera de gémeos, mas não da namorada Georgina Rodriguez, tendo recorrido a uma barriga de aluguer nos Estados Unidos e a mãe está prestes a dar à luz.Cristiano Ronaldo, de 32 anos, já terá dito aos amigos mais chegados que, depois de os dois rapazes nascerem, serão levados para Madrid para viver com o pai e o irmão, Cristianinho."Cristiano e a família mal podem esperar por conhecer os novos membros do clã. O Cristiano gosta de manter a sua vida privada, mas disse aos entes mais queridos e amigos mais chegados que os bebés devem nascer brevemente", afirma uma fonte próxima de Cristiano Ronaldo, citada pelo 'The Sun'.

Autor: João G. Oliveira