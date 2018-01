A plataforma de scouting digital Dream Football’, criada por Luís Figo , vai ajudar o Inter Milão a encontrar futuras ‘estrelas’. Num vídeo publicado no YouTube, o português explica que os participantes devem criar um vídeo com as suas jogadas e alojar na aplicação, entre janeiro e fevereiro. Por sua vez, a seleção será feita em março, pelos membros do staff da formação dos nerazzurri. Os testes finais serão oferecidos a dois jogadores com idade entre os 6 e os 12 anos da região da Lombardia, a dois entre os 13 e os 15 de qualquer região italiana e a um jovem de 16 ou mais de qualquer país europeu ou, em alternativa, a alguém do resto do Mundo, maior de 18.