Foi no início de 2015 que o namoro com o avançado do Real Madrid terminou. Mas apesar de já fazer parte do passado de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk continua a ter destaque em Espanha. É o que acontece com a revista de moda do ‘El País’. Na ‘S Moda’ a manequim russa tem honras de capa na edição de fevereiro, publicação que refere 2017 como ‘o ano’ da modelo. Não é para menos! Afinal, Irina Shayk vai ser mãe pela primeira vez e, segundo a imprensa internacional , já ostenta um anel de noivado dado pelo companheiro, a estrela de Hollywood Bradley Cooper.



