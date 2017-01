Neymar e a irmã, Rafaella, são muito próximos... E, por isso, a brasileira decidiu homenagear uma das pessoas mais especiais da sua vida e tatuou os olhos do avançado do Barcelona no braço direito. Rafaella é uma grande amante desta arte e tem vários desenhos eternizados no corpo. Já Neymar também tem algumas tatuagens espalhadas pelo corpo dedicadas à irmã. Por exemplo, desenhou o rosto, bem como o nome de Rafaella e tem ainda um diamante com a palavra ‘Sorella’.



