Viciada num estilo de vida saudável, a sportinguista fez questão de dar um conselho para quem quer começar a praticar desporto: "Antes de quererem correr, praticar boxe ou andar de bicicleta, devem parar para pensar naquilo que vos faz feliz e qual é o desporto que vos dá prazer. Vão experimentar e tentem perceber aquilo que vos faz realmente sentir bem", disse.

’O meu plano do bem’ é o nome do livro de Isabel Silva. "Este livro é a resposta às perguntas que os meus seguidores me vão colocando ao longo do tempo", contou a apresentadora de televisão a. Desde receitas saudáveis a várias dicas de exercício, bem como conselhos para a corrida, são alguns dos temas que Isabel Silva aborda nesta obra, que foi apresentada na quinta-feira, em Lisboa.