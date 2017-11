É já no próximo domingo que se vai realizar a Maratona do Porto e, claro, Isabel Silva vai estar presente na prova. Aliás, há já algum tempo que os seus treinos diários são dedicados à preparação para este dia. E a apresentadora da TVI lançou um desafio aos fãs. "Qual o tempo (horas, minutos e segundos) que eu vou fazer na EDP Maratona do Porto? Façam as vossas apostas, aqui [no Instagram]! Os dois primeiros que acertarem (ou que estiverem mais próximos do meu tempo), vão ganhar umas sapatilhas de corrida ASICS", anunciou Isabel Silva através das redes sociais.