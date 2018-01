As relações dos jogadores do Real Madrid parecem cada vez mais sérias. A título de exemplo, Sergio Ramos vai ser novamente pai, Lucas Vázquez sê-lo-á pela primeira vez e Ronaldo e Georgina não se largam. Ora, agora é a vez de Isco entrar num namoro cada vez mais sério, já que, segundo o ‘Ok Diario’, o espanhol juntou a namorada Sara Sálamo à sua família no Réveillon, passado em Málaga. Figura em destaque nos relvados, o médio parece também viver dias felizes fora deles, sendo que até partilha uma paixão com a sua companheira... os cães.