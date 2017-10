Separado da mãe do seu filho há ano e meio, o jogador do Real Madrid Isco poderá ter um novo amor. Segundo a imprensa espanhola, o merengue está interessado numa atriz. É Sara Sálamo a mulher que desperta a curiosidade do futebolista. Os media referem mesmo que os dois foram vistos juntos numa ida ao teatro na noite de quinta-feira. A jovem atriz define-se como "feminista", adepta do Atlético Madrid e tem sido uma presença assídua em várias séries da televisão espanhola, mas também já surgiu no grande ecrã.