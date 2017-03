Viver o Carnaval carioca, um dos maiores do Mundo, no Sambódromo, na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro, foi "uma experiência inesquecível" para Iva Domingues. A apresentadora de TV, conhecida adepta do Sp. Braga, esteve entre os milhares que sambaram no desfile das campeãs, que começou na noite de sábado e prolongou-se pela madrugada de ontem. Quem também esteve no recinto a aproveitar os últimos cartuchos do Carnaval carioca foi Marisa Mendes, filha do agente desportivo Jorge Mendes. Uma festa que contou com seis escolas de samba, com destaque para a Portela, a vencedora deste ano. Radiante, Iva Domingues divulgou imagens e vídeos da experiência que "jamais" vai esquecer...



